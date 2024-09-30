الإثنين 30 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شاب في التجمع

متهم
متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شاب في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الخامس مما أسفر عن مصرعه.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس ووجود متوفي بأحد شوارع التجمع الخامس.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة شاب يدعي محمد. إ في العقد الثالث من العمر ط بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق.
وتم نقل الجثمان لثلاجة أحد المستشفيات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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