مصرع شاب في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بالتجمع، والنيابة تطلب التحريات
صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الخامس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس ووجود متوفي بأحد شوارع التجمع الخامس.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة شاب يدعي محمد. إ في العقد الثالث من العمر ط بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق.
وتم نقل الجثمان لثلاجة أحد المستشفيات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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