فوائد البليلة، تقوى العظام والمناعة وتمد الجسم بالطاقة

فوائد البليلة، البليلة من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم كحلوى أو كوجبة إفطار خفيفة، فهى طيبة المذاق ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد البليلة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول البليلة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البليلة هي وجبة تقليدية معروفة في العديد من الدول العربية، وتتكون بشكل رئيسي من القمح المسلوق مع الحليب، وغالبا ما يُضاف إليها السكر أو العسل وبعض المكسرات أو الزبيب لتحسين النكهة، وتعتبر البليلة من الأطعمة المغذية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، خاصةً عند تناولها بانتظام.

فوائد البليلة

فوائد البليلة للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البليلة التى تدفعنا لتناولها:-

مصدر ممتاز للألياف الغذائية، حيث يساعد القمح الكامل في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، والألياف تعمل على تعزيز حركة الأمعاء، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بوجه عام، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القولون.

تحتوي البليلة على نسبة جيدة من الحبوب الكاملة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، هذا الأمر يسهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، وبالتالي التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة والسكتات الدماغية.

البليلة غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تعتبر مصدر ممتاز للطاقة المستدامة، ويساعد تناولها في الصباح على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لنشاط اليوم، مما يجعلها خيار رائع لوجبة الإفطار، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحبوب الكاملة توفر طاقة طويلة الأمد مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة، مما يحافظ على مستويات الطاقة مستقرة طوال اليوم.

تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم الجهاز المناعي، مثل فيتامين ب والزنك والماغنيسيوم، هذه العناصر الغذائية تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات وتعزيز الدفاعات الطبيعية ضد الأمراض.

مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، وتعد البليلة خيار مثالي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم الحالي، فهي غنية بالألياف وتوفر إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالجوع ويمنع الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، فهي قليلة السعرات الحرارية عند تحضيرها بشكل بسيط بدون إضافة كميات كبيرة من السكر أو المواد الدهنية.

نظرًا لاحتوائها على الكالسيوم والماغنيسيوم، تسهم البليلة في تعزيز صحة العظام والحفاظ على قوتها، حيث يعتبر الكالسيوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على كثافة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، خاصةً مع التقدم في العمر.

بفضل احتوائها على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، تساعد البليلة في تحسين صحة البشرة والشعر.

الفيتامينات مثل فيتامين ب والمغنيسيوم والزنك تسهم في تجديد خلايا الجلد وتعزيز نمو الشعر الصحي.