مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 70 ألف شخص فروا من لبنان حتى الآن
أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أن الوضع مأساوي بالنسبة للمدنيين المتضررين من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.
نزوح وفرار اللبنانيين بسبب الغارات الإسرائيلية
وأكدت: أن أكثر من 70 ألف شخص فروا من لبنان حتى الآن بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتتالية على البلاد، وذلك وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.
هجمات الاحتلال على الأطفال في قطاع غزة
من جانبها أفادت منظمة «اليونيسيف»، بأن انتباه العالم يتحول إلى لبنان لكن الهجمات على الأطفال في قطاع غزة لم تتوقف.
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