إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه مدينة عكا وخليج حيفا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، رصد نحو 25 صاروخا اطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مدينة عكا وخليج حيفا وسقطت في مناطق مفتوحة.

إجماع داخل إسرائيل على تحرك بري محدود في لبنان

وأفادت «يسرائيل هيوم»، بأن هناك اجماعا داخل النظام السياسي في دولة الاحتلال على تحرك بري محدود في لبنان.

وبحسب «يسرائيل هيوم» فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يواف جالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إلى لبنان.

ونقلت وكالة بلومبيرج، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان.



