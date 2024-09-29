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رياضة

هشام نصر: لاعبو الزمالك كان لديهم رغبة في حصد لقب السوبر الإفريقي

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بفوز القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقي.

وقال نصر في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وأغلقوا على أنفسهم خلال الفترة الماضية قبل المباراة".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر وشعرنا برغبتهم في تحقيق الفوز وحصد اللقب".

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي 

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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