ناصر منسي: من صغري زملكاوي، وعمرو أديب يعلق: كلهم بيقولوا كده (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للاعب نادي الزمالك ناصر منسي بعد مساهمته القوية في فوز الأبيض بالسوبر الإفريقي، قائلا: "كانوا بيفكروا يبيعوك يا ناصر أنت قاعد أوعى يا ناصر تمشي ولا تروح هناك".

ناصر منسي: من صغري زملكاوي وقاعد في النادي

من جانبه، قال ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا زملكاوي ومن صغري زملكاوي وبحترم وجهة نظر الإدارة وفي أي وقت تحت أمرهم"، ليعلق عمرو أديب: "أنت باقي.. باقي".

عمرو أديب لناصر منسي: اوعى تمشي يا ناصر وانت قاعد .. ناصر: انا زملكاوي ومش عاوز امشي



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/gmf0Wc8ghP — الحكاية (@Elhekayashow) September 28, 2024

إحساس ناصر منسي بإحراز هدف في مرمى الأهلي

ولفت: "أنا بقالي أسبوع حاسس إني هنزل أجيب جون والحمد لله ربنا كرمني ووفقني وأحرزت الجون، وإحساسي حاجة تانية وشيكابالا قال لي هتنزل تجيب جون يا ناصر".

احتفال ناصر منسي أمام الأهلي

وتابع: "الحمد لله ربنا كرمني في شوط ركلة الجزاء، ومش في دماغي محمد الشناوي ولا أي حد والاحتفال ده بتاعي وتلقائي".

تعليق غريب من عمرو أديب

وأكمل: "نادي الزمالك قلبي وحبي وعشقي ومن صغري زملكاوي"، ليعلق عمرو أديب:"كلهم بيقولوا كده، أوعى تمشي يا ناصر، أنا كمان من صغري زملكاوي".