المقاولون يعزي شوقي غريب في وفاة حفيده

تقدم نادي المقاولون العرب بخالص العزاء للكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب ومنتخب مصر، لوفاة حفيده الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يربط على قلب والديه، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وتوفى آدم باسل مرشد حفيد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمقاولون العرب ونجل ابنته يارا بعد أيام من ولادته.

وفاة حفيد شوقي غريب

وأعلنت أسرة الكابتن شوقي غريب وفاة آدم باسل بعد أيام قليلة من ولادته

جدير بالذكر أن شوقي غريب أحد نجوم كرة القدم في مصر الذي حقق إنجازات غير مسبوقة طوال مشواره كمدرب ولاعب، فهو واحد من ثلاثة فقط في تاريخ مصر ممن حققوا البطولة لاعبين ومدربين مع الكابتن محمود الجوهري وزميله حمادة صدقي.