الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون يعزي شوقي غريب في وفاة حفيده

شوقي غريب
شوقي غريب

 تقدم نادي المقاولون العرب بخالص العزاء للكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب ومنتخب مصر، لوفاة حفيده الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يربط على قلب والديه، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ». 

وتوفى آدم باسل مرشد حفيد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمقاولون العرب ونجل ابنته يارا بعد أيام من ولادته. 

 

وفاة حفيد شوقي غريب

وأعلنت أسرة الكابتن شوقي غريب وفاة آدم باسل بعد أيام قليلة من ولادته

جدير بالذكر أن شوقي غريب أحد نجوم كرة القدم في مصر الذي حقق إنجازات غير مسبوقة طوال مشواره كمدرب ولاعب، فهو واحد من ثلاثة فقط في تاريخ مصر ممن حققوا البطولة لاعبين ومدربين مع الكابتن محمود الجوهري وزميله حمادة صدقي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

المقاولون العرب نادي المقاولون العرب شوقى غريب ومنتخب مصر وفاة حفيد شوقي غريب

مواد متعلقة

وفاة حفيد شوقي غريب بعد أيام من ولادته

في مثل هذا اليوم، شوقي غريب يقود إنجازا تاريخيا لمصر مع منتخب الشباب ببرونزية المونديال

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

القومية للأنفاق تكشف حقيقة إيقاف ترام الرمل نوفمبر المقبل

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية