المقاولون يعزي شوقي غريب في وفاة حفيده
تقدم نادي المقاولون العرب بخالص العزاء للكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب ومنتخب مصر، لوفاة حفيده الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يربط على قلب والديه، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».
وتوفى آدم باسل مرشد حفيد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمقاولون العرب ونجل ابنته يارا بعد أيام من ولادته.
وفاة حفيد شوقي غريب
وأعلنت أسرة الكابتن شوقي غريب وفاة آدم باسل بعد أيام قليلة من ولادته
جدير بالذكر أن شوقي غريب أحد نجوم كرة القدم في مصر الذي حقق إنجازات غير مسبوقة طوال مشواره كمدرب ولاعب، فهو واحد من ثلاثة فقط في تاريخ مصر ممن حققوا البطولة لاعبين ومدربين مع الكابتن محمود الجوهري وزميله حمادة صدقي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.