نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن الذهب لا يزال فرصة استثمارية جيدة، متوقعا استمرار أسعاره بالارتفاع، خاصة أن المعروض بدأ يتراجع في ظل زيادة معدلات الطلب.

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ساويرس: استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم لهذا السبب

وذكر ساويرس في مقابلة أجراها مع “ الشرق بلومبرج”، اليوم الأحد، على هامش اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن المعروض في مناجم الذهب بدأ في التراجع بعد 5 سنوات من الاستكشاف واستخراج المعادن، وذلك ما يدفع الأسعار الخاصة بالذهب نحو الارتفاع، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم، في ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

يمكن القول إن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الذهب وسط توقعات بـخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، حيث سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار للأونصة الأربعاء الماضي، بينما بلغت العقود الآجلة مستوى 2684.5 دولار للأونصة، كما ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 29%، وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات في 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تيسير البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.

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نجيب ساويرس - فيتو

نجيب ساويرس يحذر من خطر الفقاعة العقارية فى مصر

وأضاف ساويرس فى لقائه مع "الشرق" على هامش اجتماع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم الأحد: إن خطر الفقاعة العقارية في مصر موجود، كما حذر ساويرس، في ديسمبر الماضي، من وجود "قنبلة موقوتة" بقطاع العقارات في مصر، نظرا لارتفاع كلفة البناء، بسبب أزمة الدولار التي كان يشهدها الاقتصاد المصرى حينها، قبل أن تنفرج في مارس عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

جدير بالذكر أنه أثرت التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر على كبريات شركات التطوير العقاري التي لجأت إلى التحوط من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع عمليات الإنشاء، فضلا عن رفع أسعار الوحدات كما اتجه عدد من المطورين للتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم.

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس: العملاء الذين اشتروا وحدات من مشروع أورا، ربحوا 3 أضعاف ما دفعوه في ثمن الوحدة الواحدة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت مع زيادات باقي السلع والخدمات، مشددًا على أن شراء العقارات من الاستثمارات الرابحة.

نجيب ساويرس - فيتو

ساويرس يكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

وتابع ساويرس حديثه عن أسعار الفائدة: إذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، ستمثل تأثيرا سلبيا على المدى البعيد.

جدير بالذكر أنه بلغ العائد على الإيداع 27.25%، والإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لليلة واحدة 27.75%، وكان البنك المركزي المصرى قد رفع، باجتماع استثنائي في مارس الماضى، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.