الرياضة: تجديد وإنشاء 160 ملعبا بمراكز الشباب خلال عام 2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد ما يقرب من 160 ملعبا خلال العام الحالي، بمراكز الشباب في 22 محافظة، قبل الربع الأخير من العام 2024.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن الـ 160 ملعبا تنوعت ما بين خماسي وتدريبي وقانوني ومتعدد أكريلك منذ بداية عام 2024، واتمام كافة الأعمال رغم كثرتها خلال العام الحالي والإنتهاء منها قبل نهايته.

تجديد وإنشاء 160 ملعبا بمراكز الشباب خلال عام 2024

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكافة الأعمال التى تمت حتى الآن وبالجودة العالية التى تم تنفيذ بها الملاعب المختلفة لتصبح جاهزة للاستخدام من قبل الشباب فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هناك خطة إحلال وتجديد بكافة المراكز من أجل تهيئة كافة الأجواء أمام شباب مصر واستغلال طاقاتهم الايجابية داخل مراكز الشباب المتعددة.

تجديد وإنشاء 160 ملعبا بمراكز الشباب خلال عام 2024

وأوضح وزير الرياضة أن الملاعب التى تم تنفيذها ذات جودة عالية، وهو الأمر الذى يتم مراجعته بدقة تامة من أجل تسليم تلك الملاعب لمراكز الشباب المختلفة بجودة عالية.

تجديد وإنشاء 160 ملعبا بمراكز الشباب خلال عام 2024

وأشار "صبحي" إلى أن انجاز هذا العدد من مراكز الشباب يعد أمرًا ايجابيًا وسنعمل على تطوير كافة الهيئات الشبابية والرياضية باستمرار.

وزير الرياضة يتواصل مع اتحاد الكرة خلال جلسة ميكالي ويوجه رسالة للمدرب البرازيلي

فيما أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، خلال جلسته مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لبحث استعدادات المنتخب الأوليمبي لأولمبياد لوس انجلوس 2028.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمامه بكافة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم الممكن للمدرب والجهاز الفني واللاعبين، لضمان استمرار مسيرتهم لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات.

جلسة اتحاد الكرة مع البرازيلي روجيرو ميكالي

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن استكمال ميكالي هو استثمار في مستقبل الكرة المصرية، نظرا للخبرات الكبيرة للمدرب، ونحن نثق في قدرته على قيادة المنتخب إلى آفاق أوسع، واستكمال مساهمته في تطوير الكرة المصرية.

وطالب وزير الرياضة اتحاد الكرة المصري بوضع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، والعمل سويًا لبناء منتخب قوي يمثل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

جلسة اتحاد الكرة مع البرازيلي روجيرو ميكالي

ووقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرا فنيا لـ منتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

نتائج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لـأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.