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رياضة

"القاهرة" أنفقت ألفين جنيه فقط، مفاجآت في الخطة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة

اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة مع القيادات ومديري المديريات

أعدت وزارة الشباب والرياضة، بيانا باعتمادات الخطة الاستثمارية بالمديريات للعام المالي المنقضي 2023 / 2024، والتي شهدت مفاجآت عديدة.

أبرز مفاجآت الخطة الاستثمارية لمديريات لشباب والرياضة للعام المالي الماضي، كانت من نصيب محافظة القاهرة، حيث تم اعتماد 4.5 ملايين جنيه إلا أن المفاجأة كانت في إنفاق ألفين جنيه فقط، ولم يتم صرف 4 ملايين و447 ألف جنيه، والأغرب أن سيد حزين مدير المديرية وقتها تم ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

تتضمن مفاجآت الخطة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة، اعتماد 160 مليونا و770 ألف جنيه لجميع المديريات، لم ينفق منها سوى 99 مليون جنيه بنسبة 61.6%.

فيما كانت أعلى المحافظات من حيث نسبة الصرف، محافظة سوهاج التي أنفقت 100% من قيمة المبلغ المعتمد لها وهو 6 ملايين جنيه، ثم دمياط بنسبة 99% بقيمة 6.5 ملايين جنيه ثم القليوبيه بنسبة تفوق ال99 % .

وزراء الرياضة والعمل وقطاع الأعمال يشهدون افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال؛ حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

وزراء الرياضة والعمل وقطاع الأعمال يشهدون افتتاح كأس العالم لأندية كرة اليد

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مديريات الشباب والرياضة

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