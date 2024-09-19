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رياضة

بفرمان وزير الرياضة، ميكالي في القاهرة الأحد لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

منتخب ٢٠٠٥، أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن البرازيلي روجيرو ميكالي سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل لتوقيع عقود توليه منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥. 

أضاف المصدر أن الساعات الماضية شهدت وصول موافقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي تعيين ميكالي مديرا فنيا لمنتخب ٢٠٠٥. 

خاصة أن الخواجة سيقوم بتجهيز الفريق للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨ بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه سيقود الفريق في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها أواخر أوائل العام المقبل. 

وشهدت الساعات الماضية انتشار أنباء عن تعثر المفاوضات مع ميكالي لتولي منصب المدير لمنتخب ٢٠٠٥. 

تفاصيل عقد ميكالي لتدريب منتخب ٢٠٠٥

وكانت فيتو قد انفردت بتفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع البرازيلي  روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، على قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 بعقد ممتد لمدة 4 سنوات من 2024 حتى 2028.

ومن المقرر أن يتقاضى ميكالي راتبا شهريا قيمته 85 ألف دولار مع منتخب الشباب بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة على أن يضم الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي 3 مصريين وباقي الطاقم برازيلي.

ويتواجد عادل مصطفى مدربا في الجهاز المعاون وصلاح عاشور أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى إداري بجانب باقي الطاقم البرزيلي لقيادة منتخب الشباب 2005.

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