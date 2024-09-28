افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، المبني الإداري لنادي أولاد صقر، بتكلفة مليون و315 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزير ومحافظ الشرقية، ملعب كرة اليد، وشهدا تدريبات فرق كرة اليد بالنادي، بالإضافة إلى افتتاح الملعب الخماسي بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، كما تفقدا أكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الأكاديميات.

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

وقام الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10 ملايين جنيها لمدة 15 سنة.

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

أشرف صبحي يصل محافظة الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إلى محافظة الشرقية، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وبدأت زيارة أشرف صبحي بمركز التنمية الشبابية في بلبيس، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وتأتي تلك الزيارة في اطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.