وزير الرياضة يتواصل مع اتحاد الكرة خلال جلسة ميكالي ويوجه رسالة للمدرب البرازيلي

ميكالي، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، خلال جلسته مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لبحث استعدادات المنتخب الأوليمبي لأولمبياد لوس انجلوس 2028.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمامه بكافة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم الممكن للمدرب والجهاز الفني واللاعبين، لضمان استمرار مسيرتهم لبناء منتخب قوي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن استكمال ميكالي هو استثمار في مستقبل الكرة المصرية، نظرا للخبرات الكبيرة للمدرب، ونحن نثق في قدرته على قيادة المنتخب إلى آفاق أوسع، واستكمال مساهمته في تطوير الكرة المصرية.

وطالب وزير الرياضة اتحاد الكرة المصري بوضع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، والعمل سويًا لبناء منتخب قوي يمثل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

ووقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

نتائج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لـأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.

مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الشمال

ومن جهته قرر اتحاد شمال إفريقيا منح مصر استضافة لمباريات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في مصر خلال الفترة من 6 إلى 19 أكتوبر المقبل ليتأهل منتخبان للمشاركة في البطولة.

ويضم منتخبات شمال إفريقيا كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا إلى أقيم بالأمس.