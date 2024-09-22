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رياضة

رسميا، اتحاد الكرة يعلن التعاقد مع ميكالي لقيادة منتخب 2005 لمدة 4 سنوات

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

ميكالي، توصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة  من وزارة الشباب والرياضة.

 

ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.

وكانت فيتو انفردت الأسبوع الماضي بخبر تولي ميكالي تدريب منتخب مصر بفرمان من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

اقرأ التفاصيل: بفرمان وزير الرياضة، ميكالي في القاهرة الأحد لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

 

كما انفردت فيتو أمس السبت بأن وكيل ميكالي يحضر إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد لتوقيع العقود نيابة عن المدرب البرازيلي.

اقرأ التفاصيل: وكيل ميكالي في اتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

وكيل ميكالي يوقع العقود نيابة عنه

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن ميكالي لن يكون موجودًا غدًا، وأن وكيله كايو زيلر مفوض من قبل ميكالي لتوقيع العقود مع مسؤولي اتحاد الكرة في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

موعد وصول ميكالي

ومن المقرر، أن يصل ميكالي إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل تسلم مهام عمله الجديد كمدير فني لـمنتخب مواليد 2005، حتى يبدأ إعداد الفريق للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة إلى جانب إعداد الفريق لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف المصدر أن الساعات الماضية شهدت وصول موافقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي تعيين ميكالي مديرًا فنيًّا لمنتخب ٢٠٠٥. 

 

نتائج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

وقاد ميكالي المنتخب الأولمبي لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

 

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بخسارة مدوية أمام نظيره المغربي بستة أهداف دون مقابل.

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موعد وصول ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005

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