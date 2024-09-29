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رياضة

سام مرسي يقود تشكيل إيبسوتش تاون أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي إيبسوتش تاون عن تشكيل مواجهة أستون فيلا في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كالفين فيليبس، جاك كلارك، أوماري هوتشينسون، تشيدوزي أوجبيني.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام كالتالي..

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام 

1. ليفربول 15 نقطة
2. مانشستر سيتي 14 نقطة
3. آرسنال 14 نقطة
4. تشيلسي 13 نقطة
5. أستون فيلا 12 نقطة
6. فولهام 11 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة
8. برايتون 9 نقاط
9. نوتينجهام فورست 9 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 7 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 5 نقاط
15. إيفرتون 4 نقاط
16. ليستر سيتي 3 نقاط
17. كريستال بالاس 3 نقاط
18. إبسويتش تاون 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة
20. وولفرهامبتون 1 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي


تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.


وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

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