البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر، أولى جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% عند مستوى 32525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 38863 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 7478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.