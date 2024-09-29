بمرور 90 دقيقة من بدء التعاملات، ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر، اول جلسات الأسبوع.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 32406 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38670 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13377 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 7477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10388 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3112 نقطة.
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