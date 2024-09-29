الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما في حدائق القبة

متهم
متهم

أمرت نيابة حدائق القبة إحالة عاطل متهم بقتل صديقه لخلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة الي محكمة جنايات القاهرة


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين العثزر علي جثة لقي مصرعه نتيجة اصابته بطلق خرطوش.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي مسجل خطر واعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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نيابة حدائق القبة مديرية أمن القاهرة محكمة جنايات القاهرة

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