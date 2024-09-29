إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما في حدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة إحالة عاطل متهم بقتل صديقه لخلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة الي محكمة جنايات القاهرة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص.
وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين العثزر علي جثة لقي مصرعه نتيجة اصابته بطلق خرطوش.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي مسجل خطر واعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.