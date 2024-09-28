السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

في رسالة الطمأنة، لماذا تجاهل المرشد الإيراني ذكر اسم حسن نصر الله؟

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني

بعث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، رسالة طمأنة إلى حزب الله، قائلا إن "كل قوى المقاومة الإقليمية" تقف إلى جانب الجماعة.

وفي رسالته الأولى منذ أن زعم الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، قال خامنئي إن إسرائيل "أصغر من أن تلحق أضرارا كبيرة" بالجماعة اللبنانية.

وأوضح علي خامنئي في رسالته: "يجب أن يعلم الصهاينة أنهم أصغر بكثير من أن يلحقوا أذىً مهمًا بالبنية القوية لحزب الله اللبناني".

وأضاف علي خامنئي أن مصير المنطقة "ستحدده قوى المقاومة، وعلى رأسها حزب الله المنتصر".

وقالت الرسالة المنسوبة إلى خامنئي: "من الواجب على جميع المسلمين أن يقفوا بفخر مع شعب لبنان وحزب الله بمواردهم ويساعدوه في مواجهة النظام الغاصب الظالم الشرير".

ولم يعلق حزب الله بعد على ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه قتل حسن نصرالله. ولم يذكر خامنئي اسم نصرالله في رسالته.

وختم المرشد الإيراني قائلا: "لم ينسَ شعب لبنان أنه في وقت مضى كانت القوات العسكرية للنظام الغاصب تطأ حتى بيروت، وكان حزب الله هو الذي قطع أرجلهم وجعل لبنان عزيزًا وشامخًا. اليوم أيضًا، وبحول الله وقوته، سيجعل لبنان العدو نادمًا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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