عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

فى نوبة بكاء متواصلة، انهارت الإعلامية مذيعة قناة الميادين الإخبارية اللبنانية أثناء إعلانها خبر استشهاد حسن نصر الله، الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الذي استشهد اليوم السبت 28 سبتمبر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان حزب الله اللبناني أعلن استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله: «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».