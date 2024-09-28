بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

نعت حركة حماس اليوم السبت حسن نصر الله أمين عام ‎حزب الله اللبناني.

وقالت حماس في بيان: “ارتقى نصر الله شهيدا مع ثلة من إخوانه في معركة طوفان الأقصى.. ندين بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ونعده عملا إرهابيا جبانا”.

اغتيال حسن نصر الله

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.