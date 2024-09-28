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خارج الحدود

بدر عبد العاطي: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والأعراف الدولية وما تقوم به مخزٍ للمجتمع الدولي

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان يمثل وصمة عار حقيقية على المجتمع الدولي.

المشاركة في صناعة القرار الدولي ليست منحة لأحد

وأضاف "عبد العاطي"، في بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مصر تحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير، مؤكدًا أن المشاركة في صناعة القرار الدولي ليست منحة لأحد.

وأشار إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل مخزٍ للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات لإنهاء هذا العدوان، معتبرًا ما قامت به انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية والأعراف الدولية.

لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل في مجلس الأمن

وتابع: "لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل في مجلس الأمن".

وأوضح أنه لا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية، مؤكدًا أن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون دفع عجلة التنمية في إفريقيا.

نزع السلاح النووي أصبحت في مهب الريح

وشدّد على أن مصر تسعى لاستعادة المساواة ومواجهة ازدواجية المعايير والنفاق الدولي، كما تدين جميع الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة وسيادة الصومال، موضحًا أن منظومة الأمن الجماعي ونزع السلاح النووي أصبحت في مهب الريح.

وحول الأزمة السودانية، أكد "عبد العاطي" أن مصر تؤكد دعمها لعملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية.

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