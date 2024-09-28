وزير الخارجية: مصر خاضت مفاوضات 13 عاما مع إثيوبيا وتحتفظ بحقوقها للدفاع عن مصالح شعبها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مصر خاضت مفاوضات 13 عامًا مع إثيوبيا دون جدوى، ومصر تحتفظ بكل حقوقها للدفاع عن مصالح شعبها".

جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل

وأوضح خلال إلقاء كلمته في الأمم المتحدة أن مصر سعت إلى جذب الاستثمارات الدولية لـدول حوض النيل، بينما أصرت إثيوبيا على فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.

مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل

وفي هذا الملف، أكد أن مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية، لافتًا إلى أن مبدأ المشاركة والمسئولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية.