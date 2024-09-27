السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يزور القنصلية المصرية في نيويورك

وزير الخارجية فى
وزير الخارجية فى القنصلية المصرية في أمريكا، فيتو

 الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك على هامش مشاركته الحالية في اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفقد الوزير عبد العاطي خلال زيارته لمقر القنصلية العامة في نيويورك سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إيلاء العناية والرعاية اللازمة لشؤون المواطنين المصريين المقيمين في نطاق البعثة، وأبرز ما توليه الدولة من أهمية شديدة لشؤون المصريين في الخارج والحرص على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وما يشغله ذلك من أولوية متقدمة لدى الوزارة.

كما حرص الوزير على لقاء بعض ممثلي الجالية المصرية، واستعرض  خلال اللقاء  السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحًا الأهمية الكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات والعمل على زيادة مشروعات التنمية.

استمع الوزير إلى احتياجات الجالية، وأفكار ممثليها ورؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم بما ويهدف إلى خدمة المصالح الوطنية.

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القنصلية المصرية فى نيويورك المصريين في امريكا نيويورك

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