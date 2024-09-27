وزير الخارجية: نرفض أن تكون هناك دولة فوق القانون

شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن فلسطين اليوم وذلك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

تناول الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة، وكرر التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.