السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألباني سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الألبانى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً ثنائيًا، اليوم السبت، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الألباني Igli Hasani، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع إلى عقد جولة المشاورات السياسية بين الجانبين، فضلًا عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية.

وأبدى وزير الخارجية حرص مصر على استمرار التعاون مع ألبانيا في مجال بناء القدرات في العديد من القطاعات، لا سيما من خلال المنح والدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أهمية البناء على المكون الثقافي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا في هذا الإطار إلى اختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتي الإسكندرية وتيرانا كأول عاصمتين للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام ٢٠٢٥.

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ألبانيا مصر و ألبانيا الاسكندرية

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