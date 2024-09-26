زعيم الحوثيين: البحر الأحمر منطقة محظورة على إسرائيل وأمريكا
أكد زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، خلال كلمة له اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ خلال هذا الأسبوع عمليات بـ39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة.
الحوثي يتعهد بمواصلة العمليات في البحر الأحمر
وأضاف عبدالملك الحوثي في حديثه: "أن البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت مناطق محظورة تماما على العدو الإسرائيلي والأمريكي".
وأكد عبدالملك الحوثي في حديثه: "موقفنا في جبهة اليمن ثابت مع فلسطين ولبنان".
ونفذ الحوثيين هجمات عديدة ضد إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أخرها الصاروخ البالستي الذي وصل مداه إلى أكثر من ألفي كيلومتر واخترق الدفاعات الإسرائيلية.
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