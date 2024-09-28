السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد اغتيال نصر الله، إسرائيل تطلب من واشنطن إرسال قوات إضافية للمنطقة

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن  إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات إضافية للمنطقة، استعدادا لرد إيراني محتمل.

إسرائيل تطلب من أمريكا إرسال قوات إضافية للمنطقة

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديثه في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن بتعزيز الدفاعات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

بايدن يعلق على عملية اغتيال حسن نصر الله 

وقال بايدن تعليقا على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني:" إن نصر الله وحزب الله كانا مسئولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى أربعة عقود ووجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي لقواتنا في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع".

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بايدن يؤيد اغتيال نصر الله ويوجه بتعزيز الدفاعات الأمريكية في الشرق الأوسط

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