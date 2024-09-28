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ثقافة وفنون

اتحاد الكتاب العرب: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستدعي وقفة موحدة للأمة

اتحاد الادباء والكتاب
اتحاد الادباء والكتاب العرب، فيتو

أعلن اتحاد الكتاب العرب عن إدانته الكاملة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الغاصب  من اعتداء وحشي على شعب لبنان الشقيق، مؤكدًا أن ما قام به الكيان العنصري الغاشم من استهداف عمارات سكنية لبنانية وتدميرها، وقتل ساكنيها ومحوها من الوجود ومحاولاته المستميتة لتصفية رموز المقاومة، وعلى رأسهم أحد رموزها الكبيرة الشيخ حسن نصر الله،  يمثل مواصلة للنهج الدموي  وحرب الإبادة التي بدأتها قوات هذا الكيان، وما زالت مصرة على استكمالها معرضة الإقليم كله للانفجار.

عبد الهادي: الكيان يؤكد كل يوم أنه ساع إلى تحقيق مخططاته لتكوين إسرائيل الكبرى

وأكد الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بيان للاتحاد، أن هذا الصلف الإسرائيلي المتغطرس يستدعي من الأمة كلها التوحد والاصطفاف في مواجهة جرائم الكيان الطفيلي الذي زرع في قلب الأمة من أجل تمزيقها جغرافيا وسياسيا واستنزافها اقتصاديا، ممارسا أكثر الاعتداءات العنصرية وحشية في العصر الحديث بل في التاريخ الإنساني كله.

وأضاف عبد الهادي: إن هذا الكيان يؤكد كل يوم أنه ساع إلى تحقيق مخططاته لتكوين إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، وأنه يتعامل مع أبناء الأمة العربية، باعتبارهم من الأغيار الذين يحل له استئصالهم من الوجود.

عبد الهادي: غطرسة إسرائيل الوحشية تستدعي وقفة موحدة للأمة العربية

وأكد أن هذه الغطرسة الوحشية التي فاقت كل الحدود، وضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية والقانونية تستدعي وقفة موحدة للأمة العربية تستجمع فيها قوتها وتفعل كل اتفاقيات الدفاع المشترك التي وقعتها فيما بينها، لا سيما أن كل هذه الاعتداءات الوحشية تتم بدعم غربي لا يخفى وصمت عالمي يثير الشك والريبة ويعرض مصداقية النظام العالمي كله إلى التآكل والسقوط.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أنه أصبح من الواضح أن المقاومة العربية في لبنان أو سوريا أو العراق أو فلسطين لا يمكن أن تترك وحدها في مواجهة هذه الاعتداءات التي لا تقف عند حد، وهذه الوحشية التي تجاوزت كل الخطوط بألوانها كافة، وأن هذا الصلف الإسرائيلي الوحشي يحتم تحركا عربيا جامعا على المستويات الشعبية والحكومية، يتضمن إغلاق سفارات الكيان، وتمزيق الاتفاقيات التي وقعت معه، ومواجهته في الساحات كافة.

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