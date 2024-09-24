صدور الترجمة العربية الأولى لكتاب "التاريخ الكامل لطريق الحرير"، قريبا

يصدر قريبًا عن المركز القومى للترجمة كتاب "التاريخ الكامل لطريق الحرير"، تأليف المؤرخ الصيني "ووبن"، وترجمته عن الصينية ريهام سمير سعد.

التاريخ الكامل لطريق التحرير

ويُعدُّ هذا الكتاب موسوعة تاريخية ثقافية؛ يقدم تاريخ طريق الحرير لأول مرة كاملًا في التأريخ الصيني، يمتاز بوصف بانورامي لشتى تفاصيل فتح وتطوير وازدهار طريق الحرير، ويلقي أضواء كاشفة على كل ما حدث وكل مَن وطأت قدميه على ممراته البرية المتشعبة، وكل مَن أبحر في مساراته البحرية الواصلة بين القارات، منذ العصر الحجري القديم حتى وقتنا الحالي، يذكر الأساطير الصينية وحراك البدو وتواصل الثقافات وتبادل المنتجات والتقنيات والغزوات والمعارك والفتوحات ونشر الأديان وسفر الرُهبان ومبادرات السلام، مسهبًا في ذكر نصوص دلالية واقتباسات من سجلات كلاسيكية ووثائق ومراسيم وكتب ومؤلفات وأقوال، صاغها أباطرة وملوك وقادة وعلماء وأدباء من شتى بلدان العالم، مستعرضًا الفترات المتعاقبة، وتأثير التواصل والتبادل على مجرى التاريخ.

سنشهد بين طياته حضور الأسر الصينية جميعها ومختلف الأباطرة، سنقرأ عن التقنيات وطرق ابتكارها بخطوات تفصيلية وتبادل المنتجات، وانتشار الأديان، وسنتبيَّن معارف غنية عن الممالك والدول التي أُقيمت على امتداد طريق الحرير، وعن المعارك والفتوحات مثل معركة طلاس، وحملات الإسكندر الأكبر، وعن تشانغ تشيان وشوان تزانغ وابن بطوطة وفاشيان وماركو بولو وكريستوفر كولومبوس، ورحلات تشنغ خه السبع المهيبة، واكتشاف العالم الجديد.

مؤلف الكتاب "ووبن" باحث تاريخي وثقافي شهير، خبير في تاريخ التواصل الثقافي، شغل سابقًا منصب نائب رئيس أكاديمية لياونينغ للعلوم الاجتماعية، ونائب مدير مركز شنيانغ لأبحاث الثقافة والتاريخ، ومدير متحف قصر شنيانغ، ونائب رئيس الجمعية الصينية لتاريخ العلاقات الصينية الخارجية، ونائب رئيس اتحاد لياونينغ للدوائر الأدبية والفنية.

وهو الآن باحث خاص في معهد الدراسات المتقدمة في تبادل الحضارات والعلوم الإنسانية بجامعة بكين للدراسات الأجنبية، وباحث في مركز أبحاث طريق الحرير بجامعة شنغهاي للمعلمين، وأستاذ زائر في معهد أبحاث الشرق الأقصى بجامعة خي خه. يشارك بشكل رئيس في دراسة التاريخ الثقافي الصيني وتاريخ التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية. نشر عشرات الكتب، منها (تاريخ التواصل الخارجي للثقافة الصينية) و(قوة الحضارة – تأثير الحضارة الصينية على العالم)، و(التاريخ الكامل لطريق الحرير) الذي تم ترتيبه ضمن أفضل ثلاثين كتابًا صينيًا في عام 2018 م.

ومترجمة الكتاب هى ريهام سمير سعد، حاصلة على ليسانس كلية الألسن قسم اللغة الصينية جامعة عين شمس، ولها ترجمات لكتب ومقالات عن اللغتين الإنجليزية والصينية، كتبه: وليد عبدالعزيز.