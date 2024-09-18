"الكتاب العرب" جرائم الكيان الإسرائيلي تجاوزت كل حدود الاستهانة بالأخلاق والمعاهدات الدولية

يدين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأشد عبارات الإدانة وأقوى مفردات الاستنكار الجريمة النكراء التي أقدم عليها الكيان الإسرائيلي بالتفجير المتزامن لوسائل الاتصال “أجهزة البيجر” في لبنان، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من بينهم أطفال، كما أسفر عن إصابة الآلاف من أبناء الشعب اللبناني البطل.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وقوف الاتحاد العام بكل من يمثلهم من عشرات الآلاف من المبدعين والمثقفين والمفكرين العرب في مقدمة الصف العربي الداعم للشعب اللبناني ومساندته في مواجهة هذه الجريمة، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، والتي تأتي في سياق الجرائم الإسرائيلية المتتابعة تجاه الأشقاء في لبنان وسوريا وفلسطين، وتتزامن مع الرغبة الإسرائيلية الكريهة في تصعيد المواجهات والدفع بالمنطقة كلها إلى حافة الانفجار.

عبد الهادي: جرائم الكيان الإسرائيلي تجاوزت كل حد من الاستهانة بالأخلاق والمعاهدات الدو لية

وأضاف عبد الهادي إن صمود الشعب اللبناني يضرب أروع الأمثلة على صلابة الموقف الوطني والقومي النابع من الإيمان بالحق والدفاع عنه مهما كانت التحديات، كما أن جرائم الكيان الإسرائيلي المحتل قد جاوزت كل حد من الاستهانة بالأخلاق والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدو لية، بما يعصف بالاستقرار العالمي كله، وهو ما يتطلب وقفة عالمية موحدة تتجاوز البيانات إلى الفعل الحقيقي الذي يكبح جماح هذا الكيان العنصري الغاشم، ويلجم عدوانه اللا إنساني البغيض، ويحاسبه على جرائمه النكراء.

ويؤكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ثقته المطلقة في قدرة المقاومة اللبنانية على التصدي لكل الأفعال العدوانية الإسرائيلية الكريهة، وقد برهن التاريخ القريب على هذه القدرة، بما لا يدع مجالا للشك، في درس على إسرائيل ألا تغفل عنه أبدا، فإنه يدعو كل هيئات العالم ومنظماته ودوله إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث الطائش بالسلام العالمي، وهذا الاعتداء السافر على كل القيم الإنسانية، والقوانين الدولية، والمواثيق والمعاهدات العالمية.