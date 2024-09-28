السبت 28 سبتمبر 2024
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عصام كامل

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العدد (632) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أسرار مملكة الصوفية

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الصفحة الأولى من العدد (632) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: نيلسون مانديلا يدعو المصريين لمصالحة وطنية

أسرار مملكة الصوفية

مصر تكية الدراويش.. محمد على أوقف تأثيرهم وعبدالناصر سيطر عليهم وعدد مريديهم 20 مليونا.. وشقيق شيخ الأزهر يرأس «الخلوتية»

توريث مشايخ الطرق بالقانون والحق الإلهى.. وأبوالعزايم مدافعًا عن التيجانى: السلفيون وراء اتهامه بالتحرش الجنسى

شيكابالا يحذر لاعبى الزمالك من «كابوس القاضية»  فى السوبر الأفريقى

طرح حزمة كبيرة من المشروعات العقارية.. وعروض وخصومات حصرية

كبرى الشركات العقارية تعلن التحدى فى حلبة المنافسة بمعرض سيتى سكيب

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