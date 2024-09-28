رغم التوترات الجيوسياسية.. أسواق الخليج تحقق مكاسب أسبوعية.. مؤشر سوق دبي يصعد لأعلى إغلاق أسبوعي في 10 سنوات

حققت أسواق المال في دول الخليج مكاسب كبيرة خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إذ سجل المؤشر السعودي سابع مكاسب يومية على التوالي، كما حقق مؤشر سوق دبي أعلى إغلاق أسبوعي في 10 سنوات.

أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات الأسبوع

وعن أداء باقي أسواق المال العربية، نجح مؤشر فوتسي أبوظبي في تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي، بينما حقق مؤشر بورصة قطر خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

فإلى التفاصيل:

وحققت أغلب البورصات الخليجية الرئيسية مكاسب أسبوعية؛ نتيجة لقرار خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة؛ رغم انخفاض أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، كما دعمها إعلان البنك المركزي الصيني الثلاثاء الماضي عن أكبر تحفيز منذ جائحة كورونا في محاولة إخراج الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الحكومي.

السوق السعودي

المؤشر السعودي يسجل أفضل أداء أسبوعي في 10 أسابيع

البداية مع السوق السعودي،حيث نجح المؤشر السعودي في تسجيل أعلى إغلاق يوميله منذ مايو 2024، ومسجلًا أفضل أداء أسبوعي في 10 أسابيع، ومحققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

المؤشر السعودي يسجل أعلى إغلاق أسبوعي في 5 أشهر

كما سجل المؤشر السعودي أعلى إغلاق أسبوعي له في 5 أشهر، إذ أغلق سهم "أكوا باور" السعودية عند أعلى مستوى منذ الإدراج، بينما سجل سهم مصرف الراجحي أسوأ أداء يومي في 10 جلسات، كما تكبد سهم "أرامكو" أول خسارة يومية بعد 4 جلسات من المكاسب.

تفاصيل أداء السوق السعودي خلال جلسة الخميس

ومازلنا مع تفاصيل أداء السوق السعودي، إذ واصل المؤشر السعودي الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، مدعومًا من 12 قطاعًا في تداولات الخميس الماضي، ليسجل مكاسب بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12374 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

ارتفاع المؤشر السعودي بنسبة 2.4% خلال الأسبوع

وارتفع المؤشر السعودي خلال الأسبوع بنسبة 2.4% مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي منذ نهاية أبريل 2024، الذي يعد أفضل أداء أسبوعي في 10 أسابيع، كما ارتفعت السيولة بالسوق السعودي، لمستوى 8.2 مليار ريال، مقابل 7 مليارات ريال بنهاية جلسة الأربعاء.

أداء القطاعات في السوق السعودي

وعن أداء القطاعات في السوق السعودي؛ تصدر القطاعات الأكثر ارتفاعا في نهاية الجلسة، المرافق والمواد الأساسية بـ 4% و0.3% على الترتيب، فيما تراجع قطاع البنوك بـ 0.4% والطاقة بـ 0.05% والاتصالات بنحو 0.4%.

مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% يغلق عند أعلى مستوياته في 9 أشهر

وأما بورصة قطر؛ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% في جلسة الخميس الماضي ليغلق عند أعلى مستوياته في 9 أشهر، مدعومًا بارتفاع سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي.

ارتفاع المؤشر القطري محققًا خامس مكاسب أسبوعية على التوالي

وعلى أداء المؤشر القطري خلال الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.1% مسجلًا خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.9% محققًا سابع مكاسب أسبوعية

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.9% محققًا سابع مكاسب أسبوعية على التوالي، وأعلى إغلاق أسبوعي في 10 سنوات، بالرغم من تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% خلالة جلسة أمس الجمعة بضغط من جني الأرباح بعد اختراقه مستويات 4500 نقطة لأول مرة منذ عام 2014.

ارتفاع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.3% خلال الأسبوع

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.3% خلال الأسبوع ليحقق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، بالرغم من تراجعه بنسبة 0.5% في جلسة الجمعة.