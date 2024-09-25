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اقتصاد

خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات الأسواق الخليجية، استهلت جلسة اليوم الأربعاء على تذبذب لمؤشراتها، ولكن مع غلبة اللون الأخضر على أدائها.

مؤشر السوق الرئيسي في المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% وهي تقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 12297 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 10 مليارات ريال بنهاية جلسة التداولات.


مؤشر السوق في الكويت 

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.34% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل الي 6184 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.


أداء المؤشرات في الإمارات

تباين أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41% وهي تقدر بـ 19 نقطة ليصل إلى 4479 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، حيث ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.03%وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلى 9463 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تصل إلى 4 مليارات درهم.

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

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