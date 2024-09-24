أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، واستمرار تواجد المؤشرات الخليجية في المنطقة الخضراء.



المؤشر الرئيسي في المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ 90 نقطة ليصل إلى 12213 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.



أداء المؤشرات في الكويت

تباينت أداء المؤشرات بعد ساعتين من بدء جلسة التداول، وانتقل المؤشر 50 للمنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.45% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 6132 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.



مؤشرات الأسواق في الإمارات العربية المتحدة

ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.56% وهي تقدر بـ 26 نقطة،وفي أبوظبي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% وهي تقدر بـ 3.22 نقطة ليصل إلى 9456 وسط قيم تداول إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.