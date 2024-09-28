السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظ أسيوط يتفقد مواقع الوحدات النهرية المخصصة لنقل طلاب المدارس بنزلة باقور (صور)

الوحدات الأهلية لنقل
الوحدات الأهلية لنقل الطلاب، فيتو

استقل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أتوبيسًا نهريًا من مدينة أسيوط إلى مدينة أبوتيج، وذلك لمعاينة مواقع الوحدات النهرية التي تم تخصيصها من جزيرة باقور إلى نزلة باقور ومن جزيرة الهمامية إلى قرية النخيلة لنقل طلاب المدارس بالمجان، وذلك بدلًا من استخدام القوارب الشراعية ومراكب الصيد في عملية التحرك إلى مدارسهم، حرصًا على سلامتهم لحين إنشاء نفق معدني للمشاة يربط بين الجانبين، وذلك في استجابة سريعة للأهالي

 

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية التابعة للمحافظة.

رسو الأتوبيس النهري بمرسى نزلة باقور

وبدأ محافظ أسيوط جولته بعد رسو الأتوبيس النهري بمرسى نزلة باقور وكان في استقباله محمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأهالي نزلة باقور الذين وجهوا الشكر للمحافظ على الإستجابة السريعة وتخصيص أتوبيس نهري لنقل أطفالهم والطلاب من جزيرة باقور إلى نزلة باقور والعكس، فضلًا عن تخصيص ميكروباص تابع للمحافظة لنقل الطلاب بريًا إلى مدارسهم بالمجان أيضًا.

وأكد المحافظ أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولوياته، لافتًا إلى أنه مكلف من قبل القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في كل مكان على أرض المحافظة والاستجابة أيضًا لتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن أي مشكلة يمكن حلها إذا تضافرت كافة الجهود من أجل الوصول إلى المستوى المرجو من جودة الخدمات وتحسين أوجه الحياة لأهالينا.

عمل صبة أسمنتية لرسو الأتوبيس النهري على غرار الضفة الأخرى

ووجه المحافظ خلال تفقده للموقع مدير مشروع العبارات بالتنسيق مع رئيس مركز أبوتيج للبدء في تأهيل المرسى في الضفة الأخرى ناحية جزيرة باقور فورًا وعمل صبة أسمنتية لرسو الأتوبيس النهري على غرار الضفة الأخرى في نزلة باقور والانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن ليكون الموقع جاهزا لاستقبال ونقل الطلاب بداية من غد الأحد. 

 

كما استكمل جولته بالقرية بتفقد مبنى أمام مدرسة نزلة باقور الإبتدائية ووجه بتكليف الأبنية التعليمية بدراسة إمكانية إحلاله وإقامة جناح توسع تابع للمدرسة بهذا الموقع لخدمة العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والعمل على تخفيف كثافات الفصول الدراسية.

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عقب ذلك توجه أبوالنصر إلى موقع المرسى النهري بقرية النخيلة والذي تم تدعيمه بأتوبيس نهري آخر لنقل الطلاب بالمجان وذلك من جزيرة الهمامية التابعة لمركز البداري إلى قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج والعكس ووجه بتلافي بعض الملاحظات في الموقع وتدبيش المنطقة بجوار المرسى كما أصدر تعليماته لرئيس القرية برفع كافة المخلفات والقمامة الموجود بجوار المرسى فورًا وتهيئة المكان لاستقبال ونقل الطلاب لمدارسهم غدًا الأحد.

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