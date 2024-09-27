محافظة أسيوط تختتم فاعليات بطولة الجمهورية للتايكوندو بمشاركة 5 محافظات و600 لاعب (صور)

شهد، اللواء، دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فاعليات بطولة الجمهورية للتايكوندو "بوميزا – فيري ستايل 2024/ 2025، والتي تقام لأول مرة بمحافظة أسيوط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسيوط بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط بمشاركة 600 لاعب بجميع الأعمار من سن 4 سنوات لفرق من 5 محافظات (أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – البحر الأحمر).

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ومجدي طايل عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع بوميزا في مصر والعقيد علاء الهواري عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفروع في الإدارة والرائد عمرو محمد رئيس فرع وسط الصعيد للتايكوندو والكابتن أحمد خضر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد والبطولة والمدير الفني لمنتخب مصر للبوميزا وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط، عن ترحيبه بجميع المحافظات المشاركة في البطولة والتي تقام لأول مرة في المحافظة مقدمًا شكره للقائمين على تنظيم البطولة، مثمنًا جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في توفير الدعم اللازم لأبنائنا لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة مؤكدًا على أهمية الأنشطة الرياضية في بناء جيل قوي يستطيع أن يساهم في نهضة مصر ويدعم مجالات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للأنشطة الرياضية من أجل تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة.

محافظ أسيوط يسلم الميداليات للفائزين

وسلم المحافظ الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين واللاعبات الفائزين، معربًا عن أمله في أن يكونوا واجهة مشرفة لمصر في المحافل الدولية، وأن يرفعوا رايتها عالية خفاقة بين جميع الأمم.

فيما أعرب رئيس إتحاد التايكوندو، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، على تعاونهم المثمر والبناء في إنجاح كافة الفعاليات الرياضية على أرض المحافظة.

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