محافظ أسيوط: التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لدعم التوجه نحو التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة تحت رعاية محمد جبران وزير العمل واللواء دكتور هشام أبوالنصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة وعلي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة العديد من الكيانات الشبابية والخريجين والطلاب.

أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب بالحضور وتناولت الندوة الحديث عن أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث إنه يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.

تحقيق برامج التنمية الشاملة

وفي كلمته أكد محافظ أسيوط أن التعليم الفني يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة كونه أحد قاطرات التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم بأنواعها المختلفة التي تساهم في إعداد قوى عاملة ماهرة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية التي تنعكس ثمارها على سوق العمل.

وأوضح المحافظ أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأشار أبوالنصر إلى أن التعليم الفني أصبح خيارًا استراتيجيًا للشباب الباحثين عن فرصة مهنية متميزة ومستقبل واعد كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

تأهيل الشباب ليكونوا كوادر وقيادات في كافة المجالات

من جانبه تحدث نائب المحافظ عن تجربته كشاب، وصل إلى أن يكون قيادة تنفيذية بالمحافظة بفضل البرامج والتدريبات التي تقدمها الدولة لتأهيل الشباب ليكونوا كوادر وقيادات في كافة المجالات موجهًا رسالة للشباب بأن يعملوا دائما على تطوير ذاتهم وقدراتهم واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق حلمهم منوهًا إلى أن لديهم فرصة ذهبية في ظل اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الشباب ودعمه المستمر لهم.

ووجه الشكر للواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تبنيه واحتضانه منذ اللحظة الأولى وإشراكه في كافة الملفات وإمداده بكافة الخبرات التي تساعده في العمل.

فيما أوضح علي مصطفى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل والتي تستهدف تكثيف جميع الجهود من خلال التعاون والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتغيير الفكر السائد عن التعليم الفني ودعم التوجه نحو التعليم الفني وصقل مهارات الدارسين والخريجين وتنمية كافة الجوانب المعرفية والمهنية لديهم لكي يتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي والمهني.

بينما أشار أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى اهتمام محافظ أسيوط بالشباب ودعمه المستمر لهم منوهًا إلى التنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الجهات لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل.