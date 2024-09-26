محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بقرية المسعودي

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لمحطة رفع ومعالجة صرف صحي قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج نموذج " ج" بطاقة استيعابية تبلغ 1000 م3/يوم وشبكة انحدار بطول 8 كيلو لخدمة قرية المسعودي وتوابعها وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومحمد حسن عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندسة منى فرغلى مدير المشروعات بمديرية الإسكان.

محطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بقرية المسعودي

وتخدم المحطة أكثر من 2500 مستفيدًا وبلغت تكلفتها 65 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح عن مراحل التنفيذ حيث يعمل المشروع بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية لافتًا إلى إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تشغيله ودخوله الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

150 مشروع صرف صحي بأسيوط

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ ما يقرب من 150 مشروع صرف صحي بجميع أنحاء المحافظة منها 9 محطات معالجة لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجار استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الإنتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع

وأشار أبو النصر إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة والنهوض بسبل العيش الكريم خاصة في القرى الأكثر احتياجا وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال المرحلة الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" وذلك لتطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.