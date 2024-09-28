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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لـ حزب الله في البقاع

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمة أهدافا لـ حزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "حزب الله"

وزعم  الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "حزب الله" في جنوب لبنان ونائبه في غارة استهدفتهما.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار طيران سلاح الجو على محمد علي إسماعيل، قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه  حسين أحمد إسماعيل، ما أدى إلى مقتلهما. وتم القضاء معهم على قادة آخرين في حزب الله".

 

القضاء على كبار أعضاء حزب الله

وأضاف: "محمد علي إسماعيل مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية من قطاعه باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل وإطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه وسط البلاد يوم الأربعاء الماضي".

 

وتابع: "ينضم اغتيالهم إلى اغتيال رئيس وحدة الصواريخ في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي، واغتيال مسؤولين كبار آخرين في منظومة الصواريخ في حزب الله".

 

 

وبحسب المتحدث: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة وإصرار ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإلحاق الأذى والقضاء على كبار أعضاء المنظمة الإرهابية”، وذلك وفق  تعبيره.

 

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه

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