بحضور وزير التعليم العالي، جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد باستعراضات وأنشطة خدمية

تستعد جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024 /2025، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

جامعة حلوان

ويتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بـالعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين.