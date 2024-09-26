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التعليم العالي: فتح باب التقدم للدفعة الثالثة للبرنامج التدريبي في الحوسبة السحابية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للدفعة الثالثة للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، خلال العام الأكاديمي 2024/2025، كما أن التقديم سيكون مُتاحًا للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.

التعليم العالي: فتح باب التقدم للدفعة الثالثة للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية

 

ويهدف البرنامج إلى دعم التطوير المهني في المجالات التقنية وغير التقنية، ويتناول العديد من الموضوعات مثل المهارات السحابية، ريادة الأعمال، وإستراتيجيات التعليم وغيرها؛ بما يُسهم في الارتقاء بقدرات الأكاديميين لكي يكونوا قادرين على تأهيل الطلاب ليصبحوا جاهزين للمنافسة في سوق العمل.

كما يقدم البرنامج العديد من الأنشطة ومجموعة مُتنوعة من الموارد التعليمية والندوات الحصرية وجلسات الأسئلة والأجوبة المجانية، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية مع خبراء من الـ AWS مثل، ورش العمل التي تتناول مناهج (تعليم التكنولوجيا، تقنيات التدريس، التكنولوجيا التعليمية، وطرق البحث)، علاوة على دعم التعليم والتدريس من خلال تقديم الموارد والخدمات التي تُساعد أعضاء هيئة التدريس على تحسين فعالية التدريس وتطوير المواد التعليمية ودمج أساليب تدريس مُبتكرة، فضلًا عن التطور والتكامل التكنولوجي من خلال التدريب على استخدام أدوات ومنصات AWS مثل Sage Maker وAWS Deep Racer وAWS Machine Learning University بالإضافة إلى برامج التوجيه التي تقترن فيها خبرات AWS وخبراء شركاء AWS APN مع الأكاديميين لتطوير قدراتهم التقنية وتقديم الإرشاد والدعم لهم.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، في تنفيذ مُستهدفات مصر الرقمية وتحسين وتطوير كفاءات طلاب الجامعات المصرية، وإعداد كوادر بشرية قادرة علي المُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع خُطط الدولة المصرية نحو "التحول الرقمي" لمواكبة التطور التكنولوجي المُتسارع على مستوى العالم.

ويمكن للراغبين الالتحاق بالبرنامج التدريبي بداية من يوم الخميس الموافق 26/9/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 11/10/2024 والتقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية التالية

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