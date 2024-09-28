السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بلينكن يدعو إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

الحرب على لبنان ، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعوته إلى هدنة بين إسرائيل و حزب الله اللبناني، بعدما تجاهلت الأولى مقترحًا لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بختام أسبوع من اللقاءات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، إن "الاختيارات التي يتخذها الطرفان في الأيام المقبلة سوف تحدد المسار الذي ستسلكه هذه المنطقة، مع عواقب وخيمة على شعوبها، الآن وربما لسنوات قادمة".


وأضاف: "قد يبدو المسار الدبلوماسي صعبا في هذه اللحظة لكنه موجود، وهو في تقديرنا ضروري"، متعهدا أن تواصل الولايات المتحدة "العمل بشكل مكثف مع كافة الأطراف" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أهم شيء يجب القيام به من خلال الدبلوماسية هو محاولة وقف إطلاق النار في كلا الاتجاهين أولا، ثم استخدام الوقت الذي تتيحه لنا مثل هذه الهدنة للبحث في إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع".

كذلك، أصدر تحذيرا بشأن المصالح الأمريكية، قائلا: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف الطواقم الأمريكية والمصالح الأميركية في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قدمتا، الأربعاء، مقترحًا مشتركًا ينص على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يومًا.

لكن إسرائيل، التي تعتمد على الأسلحة الأمريكية، تجاهلت الدعوة وتعهدت سحق حزب الله، وقصفت الجمعة منطقة مكتظة في ضاحية بيروت الجنوبية، ثم دعت السكان إلى إخلاء بعض الأحياء في الضاحية، التي تعرضت لقصف شديد في الساعات الأولى من صباح السبت.

وشدد بلينكن على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنه اعتبر أن الدبلوماسية هي الحل الأفضل.

 

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحرب على لبنان حزب الله اللبناني الولايات المتحدة فرنسا ضاحية بيروت الجنوبية

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