30 غارة تستهدف ضاحية بيروت خلال ساعات (فيديو)

الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية ما وصفته وسائل إعلام محلية بالحرب الجوية، إذ أحصت أكثر من 30 غارة عنيفة على عدد من المباني في المنطقة التي شهدت في وقت سابق "غارة غير مسبوقة"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف فيها "مقر قيادة حزب الله "، وسط أنباء ما زالت غير مؤكدة عن أن أمين عام الحزب حسن نصر الله كان أحد المستهدفين.

الغارات استهدفت مباني في مناطق الكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بـ ضاحية بيروت، وجاءت بعد تحذيرات غير مسبوقة وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان الضاحية لإخلاء بعض المباني.

الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لقصف مكثف، والوضع يزداد توترًا وسط تصاعد الأحداث pic.twitter.com/YWF5YMzNTw — Lebanon Debate (@lebanondebate) September 28, 2024

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، "إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت أنتم موجودون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وذكر بعض المناطق في الضاحية ومنها حي الليلكي، وحي الحدث، والمباني المجاورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية" عقب الهجوم الذي استهدف 6 مبان في وقت سابق من الجمعة، واستهدف مركز قيادة الحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي "نستهدف وسائل قتالية لحزب الله تم تخزينها أسفل مبان بالضاحية الجنوبية".

وقد نفى حزب الله في بيان "ادعاءات" إسرائيل بوجود مخازن أسلحة في مواقع مدنية استهدفتها إسرائيل.