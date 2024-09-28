حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الإسرائيلية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بنشوب حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية، وتداولت مقاطع فيديو ترصد نشوب الحرائق.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يقصف حاليا 3 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يخزن حزب الله صواريخ مضادة للسفن".

حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية#العربية pic.twitter.com/uTCWN0rUwi September 28, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "حزب الله" في جنوب لبنان ونائبه في غارة استهدفتهما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار طيران سلاح الجو على محمد علي إسماعيل، قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، ما أدى إلى مقتلهما. وتم القضاء معهم على قادة آخرين في حزب الله".

وأضاف البيان: "محمد علي إسماعيل مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية من قطاعه باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل وإطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه وسط البلاد يوم الأربعاء الماضي".

وتابع الجيش: "ينضم اغتيالهم إلى اغتيال رئيس وحدة الصواريخ في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي، واغتيال مسؤولين كبار آخرين في منظومة الصواريخ في حزب الله".



وبحسب المتحدث: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة وإصرار ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإلحاق الأذى والقضاء على كبار أعضاء المنظمة الإرهابية".

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وسائل إعلام عربية بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أنه سمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، قد أعلن منذ قليل بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".



وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

وشدد على أن "الجيش وجه إنذارًا لسكان مبانٍ في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأننا سنقصفها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم أي طائرات في طريقها لمطار بيروت إذا كانت تحمل شحنات أسلحة لحزب الله ولن نسمح بهبوطها.. طائراتنا تحلق فوق مطار بيروت الدولي".