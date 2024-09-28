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خارج الحدود

جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

الحرب على لبنان ، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".

وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

 

الضوء الأخضر للهجوم على الضاحية الجنوبية 

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى  الضوء الأخضر  للهجوم على الضاحية الجنوبية قبل بدء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي خطوة تشير إلى متابعة نتنياهو المباشرة للعملية، نشر مكتبة عبر منصة "إكس" صورة له وهو يمسك سماعة الهاتف، مع تعليق يقول: "لحظة التصديق على القصف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 

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