السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي: عملية استهداف نصر الله ستغير شكل الشرق الأوسط

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

الضاحية اللبنانية، زعم الجيش الإسرائيلي بأن عملية استهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله غاية في الأهمية، ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط.

ولفت جيش الاحتلال: “ستكون هناك أيام صعبة ومستعدون لسيناريوهات أخرى”.

وشدد الجيش الإسرائيلي: “إننا نتطلع إلى جميع الساحات بما فيها ⁧‫إيران‬⁩ والعراق واليمن وسوريا”.

 

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وسائل إعلام عربية بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أنه سمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، قد أعلن منذ قليل بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".

 

وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

وشدد على أن "الجيش وجه إنذارا لسكان مبان في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأننا سنقصفها".


وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم أي طائرات في طريقها لمطار بيروت إذا كانت تحمل شحنات أسلحة لحزب الله ولن نسمح بهبوطها.. طائراتنا تحلق فوق مطار بيروت الدولي".

وأكد هاجاري أن "نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لا تزال قيد الدراسة"، مشددا على أن "هجومنا كان دقيقا جدا"، مشيرًا إلى أنهم "على اتصال دائم مع الولايات المتحدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.


وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

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