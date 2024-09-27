إعلام إسرائيلي: احتمالات نجاة حسن نصر الله معدومة

هجوم الضاحية الجنوبية، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن مصدرا عسكريا رفيعا قال: إن "كل من كانوا لحظة القصف في المقر المركزي لحزب الله قتلوا".

ومن جانبها، زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب في الغارة واحتمالات نجاته معدومة، وفق وصفها.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن مصادر أمنية، أكدت أن الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله، في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

حسن نصر الله يتواجد في مكان آمن

هذا وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ الهجوم على لبنان، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول حسن نصر الله إلى مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية.