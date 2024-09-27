مسئول إسرائيلي سابق: حسن نصر الله يحلم بالدخول البري
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن مسئولا أمنيا إسرائيليا سابقا، أكد أنه من الخطأ التسرع بالدخول البري إلى لبنان، لأن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من القذائف المضادة التي ستجعل عشرات الدبابات تشتعل.
مسئول إسرائيلي سابق يحذر من كارثة تصيب جيش الاحتلال
ونقلت الصحيفة العبرية عن المسئول الإسرائيلي قوله: "إن دخول الجيش الإسرائيلي بريا إلى لبنان هو حلم نصر الله"، وذلك في إشارة إلى قدرات حزب الله التي ستجعل جيش الاحتلال يخسر الكثير.
وحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية أغلب قواته على الحدود مع لبنان استعدادا لتنفيذ اجتياح بري لجنوب لبنان.
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